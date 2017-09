Andreas Gabriel liest in der Juppenwerkstatt

Die Trachtenwerkstatt bildet den Rahmen für die Lesung am Bregenzerwälder Trachtentag. - © MO

Riefensberg (mo) Mit einem interessanten Begleitprogramm beteiligt sich die Juppenwerkstatt am Bregenzerwälder Trachtentag, am 10. September. Um 18 Uhr liest der Vorarlberg Autor Andreas Gabriel in der Juppenwerkstatt aus seinem satirischen Roman „Hundeleben“ (2006).