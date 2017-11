Hitlergruß-Pose: FP-Bors wird Mandat nicht antreten

Andreas Bors, von der FPÖ NÖ als Bundesrat nominiert, wird sein Mandat nicht antreten. Er sehe sich zu diesem Schritt "aufgrund einer unhaltbaren Medienkampagne mit dem Ziel, die laufenden Regierungsverhandlungen zwischen meiner Freiheitlichen Partei und der ÖVP zu stören, aber auch einen Erfolg der FPÖ bei den kommenden Landtagswahlen zu schmälern", veranlasst, hieß es in seiner Erklärung.

Bors hätte in der Landtagssitzung am Donnerstag in diese Funktion gewählt werden sollen. Im Vorfeld herrschte Aufregung darüber, dass der 28-Jährige vor drei Jahren durch ein von den “Bezirksblättern” veröffentlichtes Foto aufgefallen war, auf dem er – zu Silvester 2006/2007 – in Hitlergruß-Pose zu sehen war.