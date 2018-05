Andrea und Melanie: Sparen am zweiten Arbeitsmarkt ist "unverschämt"

Andrea und Melanie arbeiten am Carla-Standort in Altach. Sie erzählen, warum sie derzeit auf dem "zweiten Arbeitsmarkt" tätig sind - und wie sie die Diskussion um Einsparungen bei Arbeitslosenförderung wahrnehmen.

Durchschnittlich 4,5 Monate sind die jährlich gut 600 sogenannten Transitarbeiter bei den Sozialen Unternehmen in Vorarlberg. Auf dem sogenannten zweiten Arbeitsmarkt werden Langzeitarbeitslose auf den Wiedereintritt in eine geregelte Beschäftigung vorbereitet. Dies reicht vom Nachholen von Schul- und Weiterbildungsabschlüssen, das Wiedererlernen von Arbeitsroutinen oder einfach das Hochhalten der eigenen Motivation nach zahlreichen Absagen.

Nur, die Sozialen Unternehmen in Vorarlberg müssen noch im zweiten Halbjahr an die zehn Prozent ihrer Budgets einsparen, nachdem der Bund die Budgetmittel des AMS kurzfristig kürzte. Ein “Think Tank” von AMS und Sozialunternehmen wie Aqua Mühle, Carla, Jugendwerkstätten, Integra und Kaplan Bonetti Arbeitsprojekte soll nun neue Modelle entwickeln.

So sehen es die Betroffenen

Zwei, die davon direkt betroffen sind, sind Andrea und Melanie. Ihr Bild wollen sie nicht in den Medien sehen. Die 54-Jährige und die 27-Jährige erzählen im Podcast, warum sie derzeit beide am Carla-Standort in Altach arbeiten – und wie sie Diskussion wahrnehmen. Schließlich geht es dabei auch um ihre berufliche Gegenwart und Zukunft.