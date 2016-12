Anderson und van Gerwen im Darts-WM-Halbfinale – Taylor out

Der Niederländer van Gerwen zeigte sich bisher souverän - © APA (dpa/Archiv)

Topfavorit Michael van Gerwen, Titelverteidiger Gary Anderson und Ex-Weltmeister Raymond van Barneveld haben bei der Darts-WM in London das Halbfinale erreicht. Rekord-Champion Phil Taylor scheiterte dagegen am Freitagabend in der Runde der letzten acht mit 3:5 am Niederländer van Barneveld.