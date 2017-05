Andelsbucher Kicker im Aufstiegskampf

Die Truppe von Erfolgstrainer Michael Pelko liegt drei Runden vor dem Ende der Meisterschaft auf Rang zwei, der zur Teilnahme an der Westliga in der Saison 2017/18 berechtigen würde. Die Mittelwälder sind seit acht Runden unbesiegt, zuletzt gab es drei Siege in Serie. Am vergangenen Wochenende bezwangen Kapitän René von der Thannen & Co. den FC Wolfurt zuhause mit 1:0. „Wir sind in den letzten Wochen gut drauf und werden für die Arbeit auf dem Platz belohnt“, so der Coach zufrieden.

Platz zu klein

Weil Tabellenführer Langenegg aufgrund des zu kleinen Platzes nicht in die dritthöchste Liga Österreichs aufsteigen darf, kommt der Zweitplatzierte zum Handkuss. Mit den Andelsbuchern rittern auch noch der Hella Dornbirner Sportverein (punktegleich auf Rang drei) sowie die Amateure von Austria Lustenau und der FC Sohm Alberschwende (je zwei Zähler dahinter) um den Vizemeistertitel. Der Zima FC Langenegg hat bereits sieben Punkte Vorsprung und darf den Meistersekt bereits einkühlen. „Wir werden die letzten Spiele gegen Bregenz, Bizau und Langenegg, die allesamt sehr schwierig sind, voll motiviert angehen. Wenn wir schlussendlich auf Platz zwei stehen, freuen wir uns auf die zweite Saison in der Regionalliga“, lässt Michael Pelko wissen.