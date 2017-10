Andelsbuch: Stark alkoholisierter Landbusfahrer aus Verkehr gezogen

Wie erst heute bekannt wurde, war der Bus, aus Dornbirn kommend, gegen 23 Uhr in Richtung Bregenzerwald unterwegs. Einem Pkw Lenker fiel auf, dass der Bus immer wieder Schlangenlinien fuhr.

Polizei stoppt Landbus

Daraufhin verständigte der Mann die Polizei, welche den Bus schließlich in Andelsbuch stoppte. Bei dem vor Ort durchgeführten Atemtest wurde eine erhebliche Alkoholisierung des Busfahrers festgestellt und ihm wurde von der Führerschein noch an Ort und Stelle abgenommen.

Ersatzfahrer bringt Passagiere sicher nach Hause

Von Seiten der Landbus Bregenzerwald wurde unverzüglich ein Ersatzfahrer organisiert, der die Passagiere schließlich sicher an ihr Ziel brachte.

Keine Toleranz bei Alkohol

Auf Nachfrage beim Landbus Bregenzerwald, wurde der Vorfall mit Bedauern bestätigt. Neben der ohnehin bekannten gesetzlichen 0,0 Promille Grenze für Berufskraftfahrer, würden die Fahrer auch in internen Schulen immer wieder klar darauf hingewiesen welche Konsequenzen ein Verstoß zur Folge habe.

Darauf angesprochen, erklärt der Pressesprecher, dass in den vergangenen Jahren kein vergleichbarer Fall bekannt sei. “Wir beschäftigen in Vorarlberg rund 300 Busfahrer, die sich ihrer Verantwortung für die Passagiere sehr bewusst sind”, so der Pressesprecher. “Ein derart verantwortungsloses Handeln können wir deshalb nicht akzeptieren und dementsprechend gibt es hier auch null Toleranz.”

Kündigung noch vor Ort

Dem betroffenen Busfahrer droht nun nicht nur ein Strafverfahren, er wurde auch noch vor Ort von seinem Vorgesetzten über die fristlose Kündigung informiert.