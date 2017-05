Anaheim glich im NHL-Western-Conference-Finale zum 2:2 aus

Corey Perry gelang der entscheidende Treffer - © APA (AFP/Getty)

Die Nashville Predators haben in der “best of seven-“-Serie im Western-Conference-Finale der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL den erneuten Ausgleich hinnehmen müssen. Das Team aus Tennessee verlor am Donnerstagabend Spiel vier gegen die Anaheim Ducks nach Verlängerung 2:3. Nach zuvor sechs Heimsiegen war es die erste Play-off-Niederlage der Predators vor eigenem Publikum.