Anaheim gelang im NHL-Halbfinale Ausgleich gegen Nashville

Die Anaheim Ducks drehten das Spiel - © APA (AFP/Getty)

Die Anaheim Ducks haben im Conference-Finale der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL gegen die Nashville Predators den Ausgleich geschafft. Die Kalifornier gewannen am Sonntag Spiel zwei der “Best-of-seven”-Serie nach 0:2-Rückstand noch mit 5:3 und glichen zum 1:1 aus. Am Dienstag findet das dritte Match in Nashville statt.