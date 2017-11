Ana Ivanovic bestätigt Schwangerschaft

Schon seit Wochen brodelte die Gerüchteküche und es wurde gemunkelt, ob die hübsche Serbien schwanger ist. Nun ist es offziell. Ana Invanovic postete ein Foto in den sozialen Netzwerken.

Liebesurlaub in den Bergen

Die beiden sind in den sozialen Netzwerken sehr aktiv und posten immer wieder gemeinsame Fotos. Erst vor ein paar Wochen feierte Ivanovic ihren 30. Geburtstag zusammen mit Freunden und Familie in ihrer Heimat Belgrad. Anschließend ging es mit Basti in den gemeinsamen Liebesurlaub nach Rom und anschließend in die Berge.