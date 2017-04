Amüsanter Theaterabend garantiert

Dornbirn. „Jo spionn i jetzt ganz“, denken sich nicht nur Theaterfans angesichts der Ankündigung, dass die Theatergruppe Hetz & Petz bereits wieder ein neues Theaterstück auf die Bühne bringt – genau dieser vielversprechende Titel trägt auch das neue Programm der humorigen Truppe rund um Beate Folie-Wohlgenannt, Alexander Giesinger, Anja Zangerl, Birgit Wohlgenannt, Werner Druml, Brigitte Singer, Alexander Juen, Sandra Hämmerle und Werner Berchtold. Letzterer hat das Stück sogar selbst geschrieben – und ganz neu ist es dann doch nicht.

Ein Revival übers Studentenleben

Bereits vor dreizehn Jahren sorgten Hetz & Petz mit dieser Aufführung für Furore und nachdem das Stück schon damals hervorragend ankam, lag die Idee nahe den „Publikumsrenner“ von damals noch einmal aufzuführen. „Wir hatten dieses Jahr auch nicht so eine große Zeitspanne zwischen unseren Stücken, also haben wir einfach einen unserer alten Bühnenhits revitalisiert“, so Beate Folie-Wohlgenannt. Neu ist heuer aber der Spielort – erstmalig gastieren die Hetz & Petz´ler im Pfarrheim in Haselstauden. Auch für Bewirtung ist gesorgt: Die Fasnatzunft Oberschorbach sorgt dafür, dass die Theatergäste kulinarisch nicht zu kurz kommen.

Intensive Proben

Aktuell befindet man sich sozusagen im Endspurt für die Premiere am 11. Mai. Regelmäßig proben die Schauspieler unter der Regie von Alexander Juen in der Werkstätte der Lebenshilfe in Haselstauden. Dass es auch heuer wieder viel zu lachen gibt, können wir bei einem Einblick in die Proben bereits erhaschen. Das Studentenleben von Ludwig Lerchenmüller und seiner skurrilen Mitbewohner wird auf jeden Fall wieder einige Lachkrämpfe garantieren. Bis dahin heißt es aber noch fleißig proben und alle die vor dreizehn Jahren keine Karte für „Jo spionn i jetzt ganz“ ergattern konnten, sollten sich noch schnell eine Karte sichern. Ganz unter dem Motto: „Diasmol bin i dabei gsi!“

Spieltermine „Jo spionn i jetzt ganz“:

Donnerstag, 11 Mai 2017

Freitag, 12. Mai 2017

Donnerstag, 18. Mai 2017

Freitag, 19. Mai 2017

Beginn: jeweils 20.00 Uhr (Einlass ab 19.00 Uhr)

Ort: Pfarrheim Haselstauden, Dornbirn (freie Sitzwahl)

Eintritt: Euro 15 (inklusive Getränk oder Wurst)