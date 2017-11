Amtsinhaber Pahor gewann slowenische Präsidentenwahl

Amtsinhaber Borut Pahor hat die slowenische Präsidentenwahl am Sonntag gewonnen. Pahor setzte sich in einer Stichwahl mit rund 53 Prozent der Stimmen gegen den Lokalpolitiker und Ex-Comedian Marjan Sarec durch, wie die slowenische Wahlkommission nach Auszählung von knapp vier Fünftel der Stimmen mittelte. Sarec gestand seine Niederlage am Abend ein und deutete eine Parlamentskandidatur an.

Der Bürgermeister der Stadt Kamnik hatte den haushohen Favoriten vor drei Wochen in eine Stichwahl gezwungen. Im Endspurt wurde das Rennen laut Umfragen unerwartet knapp, doch hatte Pahor letztlich das bessere Ende für sich. Sarec hatte im Wahlkampf die Anti-Establishment-Karte gespielt und tiefgreifende Veränderungen versprochen. Beobachter sehen ihn nun als Anwärter auf das Amt des Ministerpräsidenten nach der Parlamentswahl im Juli 2018. Die beiden letzten Parlamentswahlen hatten jeweils politische Quereinsteiger gewonnen.