AMS-Vorstand Buchinger sieht "Vertrauenskrise" mit Regierung

AMS-Vorstand Herbert Buchinger ortet eine gestörte Gesprächsbasis zwischen der Spitze des Arbeitsmarktservices und der schwarz-blauen Bundesregierung. "Zwischen der Regierung und der Führung des AMS herrscht eine ernstzunehmende Vertrauenskrise", sagte Buchinger im "profil"-Interview. An eine vorzeitige Ablöse des AMS-Doppelvorstands durch die Regierung glaubt er aber nicht.

Strache und Hartinger-Klein stellten am Mittwoch die Ablöse der AMS-Doppelspitze bei einer Pressekonferenz in Abrede. Das Management müsse vielmehr rasch Reformen im Arbeitsmarktservice umsetzen. AMS-Vorstand Buchinger will weiter an Bord bleiben: “Ich glaube, die Regierung respektiert, dass die Verträge von Johannes Kopf und mir im Oktober um sechs Jahre verlängert wurden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt aus Jux und Tollerei Geld in die Hand nimmt, um die Verträge vorzeitig aufzulösen. Aber ich kann mich auch irren”, sagte Buchinger dem “profil”.