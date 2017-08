Elf Prozent der 2016 beim AMS gemeldeten Flüchtlinge mit Job

AMS-Vorstand Johannes Kopf - © APA

Rund ein Zehntel der Flüchtlinge, die im Jahr 2016 einen positiven Aufenthaltsstatus erhielten und sich danach beim AMS meldeten, hatten Ende Juni dieses Jahres einen Job. Am 30. Juni 2017 waren 11,4 Prozent dieser Gruppe oder 1.300 Personen in Beschäftigung, schreibt AMS-Vorstand Johannes Kopf in einem aktuellen Facebook-Posting.