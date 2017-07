AMS-Chef will Lehrstellenmarkt für Asylwerber öffnen

Während junge Flüchtlinge auf ihren Asylbescheid warten, dürfen sie derzeit nur mit Sonderbewilligung und nur dort, wo ein Fachkräftemangel herrscht, eine Lehre beginnen. Momentan gebe es solche Bewilligungen lediglich für 415 Asylwerber unter 25 Jahren, die meisten davon in Oberösterreich (169), gefolgt von Tirol (62) und Salzburg (43). Diese Lehrstellen mussten sich die Jugendlichen aber selbst oder mithilfe von NGOs und Freiwilligen suchen, das AMS ist für sie bisher nicht zuständig.

Würden Flüchtlinge in der ein-, zweijährigen Wartezeit eine Lehre beginnen, könnten sie neben der Ausbildung auch eine Lehrlingsentschädigung von ein paar hundert Euro statt 40 Euro Taschengeld erhalten, schreibt der “Kurier”. “Bekommen diese Flüchtlinge dann im zweiten oder sogar schon dritten Lehrjahr Asyl gewährt, verdienen sie schon deutlich mehr, in manchen Lehrberufen auch schon 1.000 Euro. Und sie haben den Anreiz, die Ausbildung fertig zu machen, anstatt irgendeine Hilfstätigkeit anzunehmen”, so Kopf.

Dass Österreichern dadurch Lehrstellen weggenommen werden, glaubt er nicht: “Wir haben aktuell 1.075 mehr freie Lehrstellen als vor einem Jahr und 133 weniger lehrstellensuchende Jugendliche.” Von den Asylwerbern würden wegen des Bildungsniveaus und noch fehlender Sprachkenntnisse ohnehin nur “wenige hundert” für die Ausbildungsplätze infrage kommen.

Wird der Lehrstellenmarkt für junge Flüchtlinge geöffnet und das AMS für die Vermittlung zuständig, hätte das auch Vorteile für die heimischen Unternehmen: Das AMS würde sie laut Kopf dann durch Förderungen, Sprachkurse und Coachings unterstützen und mit Jugendlichen zusammenbringen, denn: Während 60 Prozent aller Asylberechtigten in Wien leben, sind die meisten Lehrstellen im Westen Österreichs zu finden. Würde die Regierung eine entsprechende Regelung finden, könnten einige Asylwerber laut Kopf schon im Herbst mit einer Ausbildung beginnen.

