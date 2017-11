AMS-Buchinger nicht gegen Verkleinerung der "Aktion 20.000"

Wie Arbeitsmarktservice-Österreich-Vorstand Johannes Kopf spricht sich auch sein "roter" AMS-Vorstandskollege Herbert Buchinger nicht gegen eine Verkleinerung der "Aktion 20.000" für Langzeitarbeitslose über 50 aus. Die 20.000 seien "ein sehr ehrgeiziges Ziel, das wir wahrscheinlich ohnehin nicht schaffen", meint Buchinger im "Kurier".

“Wenn die neue Regierung das also so will, kann man das Programm schon redimensionieren, sollte es aber keinesfalls einstampfen”, wird Buchinger zitiert. Der “schwarze” AMS-Vorstand Kopf hatte dafür plädiert, die “Aktion 20.000” deutlich zurückzufahren.