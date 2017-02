Ampelschaltung auf der Stadtstraße

„Ich musste neulich, obwohl kaum Verkehr herrsche, bei jeder Ampel in Richtung Stadt halten. Aus Sicht der Umwelt, aber auch am Verkehrsaufkommen finde ich die Einstellungen der Ampeln als sehr schlecht gewählt, vor allem, wenn man im Schnitt an jeder Ampel 15-20 Sekunden stehen bleiben muss“, schilderte dieser seine Erfahrungen.

Ampelschaltung wird beim Hallenbad angepasst

Auf VN-Anfrage beim zuständigen Landesstraßenbauamt (die Stadtstraße ist Teil der L190) teilte man dort mit, dass der Querverkehr es unmöglich macht, eine Art grüner Welle zu installieren. „Die Ampeln sind so geschalten, dass auch das Einbiegen auf die Stadtstraße möglichst reibungslos verläuft. Vor dem Bau der Stadtgarage, mit dem eine Spur wegfiel, waren wohl noch längere Grünphasen möglich. Seit der Fertigstellung der Sägerbrücke hakt es etwas in Bereich Hallenbad. Hier werde die Ampelschaltung jedoch in Kürze angepasst“, so die Stellungnahme.