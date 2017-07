Die Polizei sucht weiterhin nach dem Unbekannten - © APA (dpa)

Ein Mann mit einer Schusswaffe hat am Montag an einer Berufsschule in Esslingen bei Stuttgart Amokalarm ausgelöst. Der Unbekannte war offenbar kurz im Gebäude und entfernte sich dann wieder. Die Polizei durchsuchte die Schule, dabei wurde nach Angaben eines Sprechers aber nichts gefunden. Wenig später wurde im Stadtgebiet ein Mann vorübergehend festgenommen.