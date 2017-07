Ammoniakaustritt hielt Feuerwehren in St. Pölten in Atem

Die Feuerwehr musste ausrücken - © APA (Symbolbild)

Ein defektes Kühlaggregat hat am Sonntagnachmittag Feuerwehrleute in St. Pölten zu Schutzanzugträgern gemacht. In der Zdarskystraße hatten Anrainer beißenden Ammoniakgeruch wahrgenommen. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden die umliegenden Bewohner zum vorsorglichen Schließen ihrer Fenster aufgerufen. Spätere Messungen zeigten, dass der Ammoniakaustritt unbedenklich war.