Nach Unfall: Ambergtunnel wieder offen

Ein umgekippter Lkw sorgte im Frühverkehr für massiven Stau auf der A14.

Am Dienstagmorgen fuhr ein 21-jähriger mit seinem Pickup samt Anhänger in den Ambergtunnel ein. Aus unbekannter Ursache kam er ins Schlingern und stürzte um. Der Anhänger kam quer zur Fahrbahn liegend zum Stillstand. Der Ambergtunnel war für etwa eine Stunde komplett gesperrt. Um ca. 7.30 Uhr konnte der Tunnel in Richtung Innsbruck wieder freigegeben werden, um 9 Uhr war auch die Röhre in Richtung Deutschland wieder befahrbar.