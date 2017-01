Jetzige Mitarbeiter bekommen viele neue Kollegen - © APA (AFP/GETTY)

Der Online-Händler Amazon will in den kommenden 18 Monaten 100.000 neue Jobs in den USA schaffen. Das kündigte das US-Unternehmen am Donnerstag an. Damit werde die Zahl der Mitarbeiter auf mehr als 280.000 steigen.