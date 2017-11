Amazon sucht 10.000 Kräfte in Polen fürs Weihnachtsgeschäft

Der US-Internet-Versandhändler Amazon sucht in Polen mehr als 10.000 Saisonkräfte für das Weihnachtsgeschäft. Die befristeten Arbeitsplätze würden an Standorten bei Breslau (Wroclaw), Posen (Poznan), Sosnowiec und Kolbaskowo geschaffen, teilte das Unternehmen nach Angaben der polnischen Agentur PAP am Dienstag mit.

Die befristeten Kräfte würden zur Unterstützung beim Weihnachtsversandgeschäft in Europa gebraucht. Amazon hat in Polen fünf Logistikzentren sowie ein Technologie- und Entwicklungszentrum und beschäftigt dort nach eigenen Angaben etwa 9.000 festangestellte Mitarbeiter. Ein Teil der befristeten Arbeitsplätze für das Weihnachtsgeschäft soll in feste Stellen umgewandelt werden, hieß es.