Amazon steigerte Gewinn um mehr als das Doppelte

Amazon zeigt Stärke: Der weltgrößte Onlinehändler überraschte zum Jahresstart mit einer Gewinnverdopplung und einem rasanten Umsatzanstieg. Dabei profitierte der US-Konzern vom boomenden Onlinehandel wie auch Cloudgeschäft. Der Überschuss kletterte von Jänner bis März um mehr als das Doppelte auf 1,63 Milliarden Dollar, wie der Gigant aus Seattle am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte.

Analysten hatten damit bei weitem nicht gerechnet. Amazon scheint seine bisherige Strategie zumindest zwischenzeitlich an den Nagel zu hängen, die Gewinne wie in der Vergangenheit üblich umgehend zu reinvestieren. An der Börse kam dies gut an. Die Amazon-Aktie sprang nachbörslich sechs Prozent in die Höhe.