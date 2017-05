“Amazon Fresh” in Berlin: Amazon startet den Lebensmittel-Lieferdienst

“Amazon Fresh” liefert seit Donnerstag frische Lebensmittel in Deutschland. Über 85.000 Artikel stünden bereit, darunter Bio-Produkte und Artikel von mehr als 25 Berliner Feinkostgeschäften, teilte Amazon mit. Kunden, die ihre Ware zwischen Montag und Samstag bis 12 Uhr bestellen, sollen die Lieferung noch pünktlich zum Abendessen erhalten. “Wir sind mit ‘Amazon Fresh’ seit neun Jahren in den USA aktiv, vergangenes Jahr starteten wir in England und sind inzwischen bis nach Japan gekommen”, erklärt Florian Baumgartner von “Amazon Fresh”.

“Die Kunden werden das Angebot schätzen”

“Mit Prime-Now bieten wir jetzt auch in Berlin die Zustellung von frischen und gekühlten Lebensmitteln an”, sagt Baumgartner und ist überzeugt, dass “Amazon Fresh” der nächste Schritt in die richtige Richtung ist. “Die Kunden werden das große Angebot, die flexiblen Lieferoptionen und die guten Preise schätzen.” Geliefert werden die Amazon-Lebensmittel von der Post-Tochter DHL. Der Service steht zunächst nur “Prime”-Kunden in Teilen von Berlin und Potsdam zur Verfügung, soll aber auf andere Gebiete ausgeweitet werden.

Rewe liegt laut Geschäftsführer im Online-Handel vorne

Traditionelle Lebensmittelhändler haben die Expansion des US-Riesen im umkämpften deutschen Lebensmittelmarkt im Blick. Einige haben sich bereits mit eigenen Lieferangeboten in Stellung gebracht. Rewe-Chef Alain Caparros sagte, sein Unternehmen läge vorne, was den Online-Handel mit frischen Lebensmitteln in Deutschland angeht. Allgemein soll der Online-Umsatz mit Lebensmitteln nach Prognosen des Marktforschers GfK von 1,1 Milliarden Euro im Jahr 2014 auf jährlich mehr als sieben Milliarden Euro im Jahr 2025 wachsen.

(reuters/red.)