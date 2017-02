Amanda Wachter in beeindruckender Form

Das erste ÖSV Testrennen, ein Riesentorlauf in Hippach, gewann die Montafonerin Amanda Wachter und zeigt sich in sehr guter Form.

ZUR PERSON

Amanda Wachter

Die Tochter von Anita Wachter war 2015 Jahrgangsbeste bei den österreichischen Titelkämpfen

Geboren: 26. Februar 2002

Wohnort: Bartholomäberg

Beruf: Schülerin Mittelschule Dorf Schruns, Schülerin am Skigymnasium Stams

Eltern: Mutter Anita, Vater Rainer; Schwester Angelina (12)

Größten Erfolge: Kids Spring Festival im Slalom 1. Platz; 2015 österreichische Meisterschaft Ski Alpin Jahrgangsbeste; 2016 ÖSV Testrennen in Mellau 1. Platz Parallel-RTL, 2016 ÖSV Testrennen in Mellau 1. Platz RTL, 2016: Sieg im Slalom von Krajnksa Gora, 2017: Sieg im ÖSV Testrennen (RTL) in Hippach

Ausrüstung: Ski Head, Schuhe Head, Stöcke Leki, Helm Poc, Handschuhe Reusch;