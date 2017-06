AMAG eröffnete in OÖ Aluminium-Kaltwalzwerk um 300 Mio. Euro

Der börsennotierte Aluminiumkonzern AMAG hat Donnerstagnachmittag in Ranshofen das nach eigenen Angaben modernste Aluminium Kaltwalzwerk Europas eröffnet. 300 Mio. Euro hat das oberösterreichische Unternehmen in den Ausbau investiert. 450 neue Arbeitsplätze sollen entstehen, hieß es am Freitag in einer Presseaussendung. Das Werk entstand in einer Bauzeit von 16 Monaten.

"Damit steigern wir unsere Produktionskapazität und gleichzeitig Qualität, Flexibilität, Produktivität sowie Wettbewerbsfähigkeit im globalen Markt", so AMAG-Chef Helmut Wieser in der Aussendung. In den vergangenen zehn Jahren hat die AMAG insgesamt 1 Mrd. Euro investiert, 90 Prozent davon in Österreich. Deutlich höhere Lieferungen an die Luftfahrtindustrie und ein höherer Aluminiumpreis haben Umsatz und Gewinn des Unternehmens im ersten Quartal kräftig steigen lassen. Der Umsatz erhöhte sich im ersten Quartal 2017 im Vergleich zum Jahr davor um 13 Prozent auf 257,5 Mio. Euro. Das Ergebnis nach Ertragssteuern schnellte um 96 Prozent auf 15,1 Mio. Euro in die Höhe. Der Absatz der AMAG stieg im ersten Quartal 2017 im Vergleich zum Vorjahresquartal um 3 Prozent auf 107.100 Tonnen. (APA)