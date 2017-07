Am Wochenende rollt die Reisewelle durch Vorarlberg

Die Reisesituation in Vorarlberg wird heuer durch die Sperre des Arlbergtunnels verschärft. Statt bequem durch den Tunnel, müssen die Urlauber den Weg über den 1.800 Meter hohen Arlbergpass bewältigen.

Temporäres Fahrverbot

Um gefährliche Situationen zu verhindern gelte am Wochenende von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr ein Fahrverbot für Wohnwagen-Gespanne mit Anhängern über 750 Kilogramm, berichtet der “ORF Vorarlberg”. Diese Verbot würde auch kontrolliert, sagt Peter Rüscher von der Verkehrspolizei.

Technisch nicht ausreichend ausgestattete Fahrzeuge oder unerfahrene Lenker könnten den Verkehr am Pass behindern, was zu Verzögerungen und Unfällen führen könne, so Rüscher. Um den Verkehrsfluss während der Reisewelle so gut wie möglich aufrecht zu erhalten ist die Polizei am Wochenende verstärkt im Einsatz.

(red)