Am Samstag spielt der SV typico Lochau im Stadion Hoferfeld gegen Sulzberg

Lochau. Wir freuen uns wieder auf ein volles Haus! Am Samstag, 5. Mai empfängt der SV typico Lochau im Heimspiel das starke Team aus Sulzberg. Spielbeginn ist um 17 Uhr. Das 1b-Team spielt an diesem Wochenende auswärts gegen Mäder.

Nach zwei Auswärtsspielen mit einer 3:2 Niederlage in Ludesch und dem 2:2 Unentschieden in Brederis gilt es nun am Samstag im Heimspiel gegen Sulzberg endlich den nächsten Dreier einzufahren. Der SV typico Lochau liegt zwar nach wie vor auf dem guten 3. Tabellenplatz, doch die beiden „Verfolger“ Schruns und Kennelbach sind den Lochauer schon dicht auf den Fersen. So können sich die Matchbesucher im heimischen Stadion sicherlich auf ein spannendes und attraktives Spiel freuen.