Am Samstag spielt der SV typico Lochau im Stadion Hoferfeld gegen Ludesch

Mit dem hart erkämpften und letztlich verdienten 0:0 im letzten Heimspiel gegen den Titelaspiranten Bizau holten die Lochauer den ersten Punkt in der laufenden Meisterschaft. Bester Mann am Platz war der junge Tormann Sandro Eichhübl. Doch auch die Stürmer hatten ihre Chancen. Jetzt will man im Spiel gegen Ludesch vor heimischem Publikum natürlich entsprechend nachlegen und den ersten „Dreier“ einfahren.

Die Fußballfans können sich daher auf ein spannendes und attraktives Spiel freuen. Unterstützen Sie unsere Mannschaften mit Ihrem Besuch!