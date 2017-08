Am Samstag spielt der SV Typico Lochau im Stadion Hoferfeld gegen Bizau

Mit dem Wälderclub FC Bizau kommt der Titelfavorit und Tabellenführer der Landesliga nach Lochau. Eine schwere Aufgabe, denn die Lochauer sind noch nicht so richtig in Fahrt. Nach der unerwarteten 5:2 Heimniederlage im Auftaktspiel gegen den FC Lustenau und der erschreckenden 3:1 Niederlage in Gaißau will das Team um Trainer Aydin Akdeniz nun zu Hause den ersten Erfolg einfahren. Über den Kampf zum Spiel!

Unterstützen Sie die Mannschaft mit Ihrem Besuch, denn sie braucht ihre Fans notwendiger denn je!

Weitere Termine

Am nächsten Freitag, dem 1. September um 18.30 Uhr, geht es zum Auswärtsspiel nach Göfis. Auf dem Hoferfeld ist beim nächsten Heimspiel am Samstag, 9. September um 17 Uhr, Ludesch zu Gast. Die 1b Mannschaft spielt hier bereits um 14.45 Uhr gegen Andelsbuch 1b.