Am Kumma will man fit ins Alter

Region amKumma lädt zum Bewegungstag nach Mäder

Mäder/AmKumma. In der Region am Kumma will man verstärkt Senioren über das Bewegungsangebot in der Region informieren, dazu wurde das Projekt “Bewegt ins Alter 2.0” ins Leben gerufen. Hauptzielgruppe sind ältere Menschen, die aber noch selbstständig und mobil sind, um dadurch ihre Gesundheit positiv zu erhalten und zu verbessern. In Zusammenarbeit mit der Sportunion sollen auch zusätzliche regionale Bewegungsangebote geschaffen werden. Parallel dazu werden auch neue Übungsleiter im Seniorensport ausgebildet, bzw. den bereits vorhandenen Möglichkeiten zur Fortbildung geboten.