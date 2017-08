“Am Ende eines kleines Dorfes”: Ebner-Eschenbach am Thalhof

Einem zeitgenössischen Publikum das Werk von Marie von Ebner-Eschenbach nahebringen will Anna Maria Krassnigg, künstlerische Leiterin des Salon5 am Thalhof in Reichenau an der Rax. Ihre unter dem Titel “Am Ende eines kleinen Dorfes” erstellte Bühnenfassung der Novelle “Die Totenwacht” ist bei der Premiere am Freitag akklamiert worden – nicht zuletzt des ausgezeichneten Schauspielertrios wegen.

Stickig und heiß ist es im alten Ballsaal, obwohl die von Lydia Hofmann mit Fenstern und alter Möblage imposant gestaltete Bühne offenbar eine Art stilisierte Winterlandschaft imaginiert. Ein zusätzlicher Effekt ergab sich am Premierenabend durch die hinter den Fenstern zuckenden Blitze: die Gewitterstimmung passte wie bestellt zur angespannten Atmosphäre des Dreipersonenstücks, die durch leise Sounds im Hintergrund verstärkt wird. Anna – intensiv und lodernd: Petra Gstrein – hält Totenwache am Bett ihrer Mutter, die als mit Bändern umwickelte Untote alles Geschehen begleitet, kommentiert, verdoppelt (Doina Weber bringt subtile, auch ironische Zwischentöne ein). Jens Ole Schmieder verkörpert den reichen Huber Georg (den mit Anna eine uralte Hassliebe verbindet samt früh verstorbenem Kind), kurz auch den versoffenen Vater. Anna wehrt seine Annäherung rigide ab, sie will mit ihm nichts mehr zu tun haben und lieber ihren eigenen Weg gehen als seinem späten Eheantrag folgen. Ein idealer Stoff somit, um die österreichische Schriftstellerin Ebner-Eschenbach nicht nur als Anwältin der Unterdrückten, sondern auch als Pionierin des Feminismus ins Bewusstsein zu rufen. Dass der Huber Georg den eloquenten Frauen außer einem schweinischen Grunzen nur wenig verbale Ausdruckskraft entgegenzusetzen vermag, erscheint männlichen Zusehern vielleicht etwas übertrieben und peinlich. Andererseits: Wie oft werden Frauen auf der Bühne als drollige Dummchen dargestellt? Annas selbstsichere Entscheidung macht jedenfalls Mut – auch Männern. (APA) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken