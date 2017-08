Am Donnerstag ist es soweit: Das 28. Szeneopenair öffnet die Pforten

Lustenu – Von 3. bis 5. August findet am Alten Rhein in Lustenau das 28. Szene Openair statt. Seit Jahren begeistert das Szene Openair die Besucher mit guter Musik und guter Festivalstimmung an drei Tagen. VOL.AT hat vorab die Ländle Band “Komot” getroffen. Sie verraten uns worauf sie sich am meisten freuen.

Neben vielen großen Künstlern sind auch dieses Jahr wieder viele Vorarlberger Musiker mit dabei und dürfen tausende Fans begeistern. So auch Komot. Die zwei jungen Musiker die ihrem Bandnamen alle Ehre machen, sorgen mit einer Ukulele, einem Klavier und mehreren Percussion-Instrumenten für eine gemütliche Atmosphäre. Und die „komoten" Socken dürfen dabei natürlich auch nicht fehlen. Viel Talent drei Tage lang Egal ob Clueso, Jennifer Rostock oder Headliner wie Billy Talent, zusammen wird der Alte Rhein gerockt. Insgesamt ca. 30 weitere Bands stehen auf der Bühne, darunter: SDP, Eskimo Callboy, die österr. Band „Olympique" und viele mehr. Verteilt auf drei Tage ergibt das einen bunten Mix aus vielen Musikrichtungen. Es gibt noch Karten an der "Abendkasse".