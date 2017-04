Am 20. Mai heißt es: 1. Goaszipfl Straßenfest

Die obere Neustadt in Feldkirch wird Goaszipfl genannt - weshalb, das erfahren alle, die beim ersten Straßenfest dabei sind. - © B. Koeck

Feldkirch. (BK) Klein aber oho! Eine unwahrscheinlich anmutende Straße am Fuße der Schattenburg, welche sich Goaszipfl nennt, hat es in sich und zeigt am 20. Mai, zu was sie alles fähig ist.