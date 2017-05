Am 1. Mai ist in vielen Gemeinden nämlich auch “Tag der Blasmusik” – so auch in Bürs. Die Musikanten der Harmoniemusik marschieren jedes Jahr an zwei Tagen früh morgens durch das Dorf und spielen mehrere Stunden lang. Im Anschluss gehen die Mitglieder noch von Haus zu Haus und sammeln für ihren Verein.

In Vorarlberg und vielen anderen österreichischen Gemeinden ist das “Maiblasen” ebenfalls Tradition.