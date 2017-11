Alwin Leitner: Nepal von Massentourismus noch weit entfernt

Seit 35 Jahren zieht es den Vorarlberger Bergsport-Experten Alwin Leitner nach Nepal. Inzwischen führt er auch Touristengruppen durch das Land. Die touristische Entwicklung sieht er jedoch zwiegespalten.

Alwin Leitner kennt als Bergsteiger die Gebirgsketten von Afrika bis Südamerika, hängen geblieben ist er aber in Nepal: Seit 1983 zieht es die Vorarlberger Alpinlegende immer wieder in den Himalaja. Schuld daran sind nicht nur die Bergwelten. Nepal erstreckt sich von dschungelbedeckten Gebieten in der Tiefebene Indiens bis auf die höchsten Gipfel der Welt.