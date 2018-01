Altpräsidenten, Wissenschafter und Zukunft der Demokratie

"Die Demokratie ist nicht unzerstörbar", warnte Altbundespräsident Heinz Fischer Montagabend bei einer Podiumsdiskussion - aber sie sei "fest gebaut und in der Lage, sich zu verteidigen". Fischer diskutierte anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der erstmaligen Einführung der Demokratie in Österreich u.a. mit dem deutschen Expräsidenten Joachim Gauck.

Das Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaften hatte zur Podiumsdiskussion zum Thema “Semesterfrage: Was ist uns Demokratie wert” ins Audimax der Universität Wien geladen. Fischer betonte in seiner Einleitung, die Demokratie sei “kein Patentrezept unbedingter Erfolgsgarantie”, aber als Regierungsform “am besten in der Lage, die Menschenwürde zu schützen”.