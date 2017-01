Altherren laden zum Fußballturnier

Dornbirn. Am 14. Jänner 2017 ist es wieder soweit, dann steigt in der Messesporthalle 1 das legendäre Altherrenturnier des FC Dornbirn 1913. Heuer findet das Turnier bereits zum 19. Mal statt und seit zehn Jahren trägt das Turnier einen ganz besonderen Namen – nach dem Tode des Ehrenspielführers wurde das Turnier zum „Fritz-Rafreider-Gedächtnisturnier umbenannt. Auch dieses Jahr dürfen sich die Fans wieder auf Hallenfußball vom Feinsten freuen. Zahlreiche Vorarlberger Fußballlegenden geben sich wieder die Ehre und 15 Top-Mannschaften aus Österreich, Deutschland und der Schweiz kämpfen um den begehrten Siegerpokal. „Wir sind begeistert, dass auch heuer wieder so starke Vereine wie der deutsche Bundesligaclub FC Augsburg, aus der Schweiz, der FC Arbon oder aus Tirol der SV Wörgl mit dabei sind. Aber auch viele Traditionsvereine aus dem Ländle messen sich mit den Gastmannschaften um den begehrten Wanderpokal und die tollen Sachpreise, die auch 2017 wieder den besten sechs Mannschaften zur Verfügung gestellt wurden“, so Mitorganisator Günther Stoß.

Titelverteidiger FC Dornbirn

Der Titelverteidiger beim „kultigsten“ Altherrenturnier im Lande, ist übrigens der Gastgeber, der FC Dornbirn. Das Turnier findet wie immer in der Messesporthalle 1 statt. Turnierbeginn mit den Vorrunden ist um 9.30 Uhr, die Finalrunde mit den besten sechs Mannschaften beginnt um 16.15 Uhr. Auch kulinarisch sind die Besucher bestens versorgt: Die Messehalle wird vom Gastro-Team der Altherren des FCD bewirtet. Einem gelungenen Fußball-Samstag steht also nichts im Wege. „Und wir freuen uns auf viele Besucher und Freunde des gepflegten Hallenfußballs“, so Günther Stoß bereits in Vorfreude.

Veranstaltungshinweis:

10. Int. Fritz Rafreider Gedächtnisturnier

Samstag, 14. Jänner 2017

Messesporthalle 1 Dornbirn

Beginn: 9.30 Uhr, Finalspiele ab 16.15 Uhr