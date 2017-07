Altertumsforscher will mit Schilfboot übers Schwarze Meer

Görlitz wollte mit einem Schilfboot schon den Atlantik überqueren - © APA (dpa)

Vor zehn Jahren musste er eine Atlantik-Überquerung per Schilfboot abbrechen – nun hat der Wissenschaftler Dominique Görlitz ein neues Projekt: “Wir visieren das Schwarze Meer an”, sagte der Altertumsforscher der Deutschen Presse-Agentur in Chemnitz. Per Schilfboot will er vom russischen Sotschi über Athen nach Kreta gelangen.