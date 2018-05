„Altersflecken sind keine Sommersprossen!“

Zwei fast erwachsene Freudenmädchen präsentieren ihre Probleme mit Männern (und Frauen)

Götzis. Wer Barbara Baldini noch nicht kennt, dem sei sie kurz vorgestellt. Aufgewachsen in Internat und Kloster, danach Tierpflegerin, Aussteigerin und nun seit 18 Jahren Sexualpädagogin. Seit 2007 steht sie auch als Kabarettistin auf der Bühne. In ihrem fünften Programm hat sie sich nun erstmals Verstärkung geholt in Person von der gebürtigen Wiener Opernregisseurin Mika Blauensteiner. Gibt es auch die eine oder andere sprachliche Barriere – „Fötele“ und „bümsla“ versteht man im Osten nun mal nicht und „I di o“ ist noch lange kein „Idiot“ – in punkto Männer sind sich die beiden selbsttitulierten Freudenmädchen einig. Für einen Vertreter des ehemals starken Geschlechts, würden die beiden alles tun. Man geht zum „TÜV“ oder anders ausgedrückt Pediküre, Maniküre und Frisör, ebenso können beide auf reichlich Seminarerfahrung vielfältigster Hinsicht zurückgreifen. Teleempathie, Esoterik oder natürlich Liebeskunde, alles haben sie ausprobiert und präsentieren dem Götzner Publikum ihre Erkenntnisse.