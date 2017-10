“Alternativer Büchnerpreis” an Wolf Wondratschek

Er habe sich über Jahre hinweg gewundert, dass ein Autor wie Wondratschek (74) bei der Büchnerpreisverleihung nicht in Erwägung gezogen wurde, erläuterte Meier gegenüber der APA. Da habe er sich gedacht: “Was hält mich eigentlich davon ab, einen alternativen Preis zu schaffen?” Er habe Wondratscheks Werk schon lange begleitet und sei davon tief überzeugt. Daher habe er sich unbürokratisch für die Verleihung des “Alternativen Büchnerpreises” an den Wahl-Wiener entschieden.

Der ebenfalls in Wien ansässige deutsche Unternehmer hat vor, die Initiative künftig weiter voranzutreiben und den Preis zu institutionalisieren. Er wolle verstärkt nach Stiftern suchen. Schließlich könnten solche Summen besser von mehreren Interessierten zusammen aufgebracht werden. Ausgezeichnet werden sollen Autoren, “die weit unter ihrem Wert bekannt sind”, so Meier. Natürlich werde es dann auch eine Jury geben, die allerdings “frei von Proporzdenken” sein müsse.

Das Exemplar von “Selbstbild mit Ratte” liegt übrigens in einem Bankschließfach und sei bisher nur von Wondratschek und ihm selbst gelesen worden. Mit der Stiftung des Preises will er nun eine 180-Grad-Wende einschlagen und Wondratscheks künftiges Werk so unterstützen, dass viele Menschen daran teilhaben können.

(APA)