“Alternative” Kennzahlen von Schweizer Börsenfirmen

28 der 30 im Börsenindex SLI gelisteten Firmen haben in den vergangenen vier Jahren mindestens eine bereinigte Kennzahl ausgewiesen. Das heißt, sie rechneten vor allem Aufwendungen, aber auch Erträge aus den Kennzahlen heraus, die sie gemäß ihrem Rechnungslegungsstandard erstellen. Meist konnten sie so höhere Gewinne ausweisen.

19 Unternehmen setzen regelmäßig auf bereinigte Zahlen: Sie haben über alle vier Jahre in Folge Anpassungen vorgenommen, wie eine Untersuchung von Analysten der Zürcher Kantonalbank (ZKB) ergab. Die Studie, über die die “NZZ am Sonntag” berichtete, liegt der Nachrichtenagentur sda vor. Einzig das Baustoffunternehmen Sika und der Uhrenkonzern Swatch verzichten demnach auf alternative Kennzahlen und veröffentlichen einzig die Zahlen des geprüften Jahresabschlusses.

Die Verwendung bereinigter Zahlen sei nicht per se schlecht, könnten sie doch wertvolle Zusatzinformationen über die vergangene und die zukünftige Ertragskraft eines Unternehmens enthalten, schreibt die ZKB. Als positives Beispiel nennen die Analysten hier Geberit. Der Sanitärtechnikhersteller rechnete transparent die Kosten einer Übernahme heraus.

Die Analysten warnen aber vor Risiken für Investoren: Solche Zahlen könnten auch dazu verleiten, Fehlentwicklungen zu kaschieren und Gewinne zu beschönigen. Studien zeigten, dass insbesondere Kleinanleger zu Fehlinterpretationen von angepassten Performancekennzahlen neigten.

Ein Extrembeispiel in Sachen Bereinigung ist der Backwarenkonzern Aryzta. Für das Geschäftsjahr 2016 errechnete der Konzern einen bereinigten Nettogewinn von 312 Mio. Franken (273,9 Mio. Euro) – der ausgewiesene Reingewinn hingegen betrug gerade einmal 67 Mio. Franken. Anleger erwischte es wenige Monate später kalt, als eine Gewinnwarnung den Marktwert des Unternehmens innerhalb eines Tages um ein Drittel einbrechen ließ.

Insgesamt lagen die zusammengerechneten angepassten Reingewinne der SLI-Unternehmen 2016 um rund einen Drittel über den Reingewinnen gemäß dem angewendeten Rechnungslegungsstandard. 2013 betrug der Unterschied noch 23 Prozent. Nicht nur kamen Firmen dazu, die neu angepasste Reingewinne auswiesen, auch die vorgenommenen Bereinigungen erreichten ein neues Niveau.

Am meisten rechnen Unternehmen Kosten im Zusammenhang mit Amortisationen, Abschreibungen und Wertberichtigungen heraus sowie Aufwendungen im Zusammenhang mit Restrukturierungen, Reorganisationen und Akquisitionen. Umgekehrt werden auch Erträge aus dem Verkauf von Unternehmen oder Anlagen ausgeklammert.

Der Wildwuchs an alternativen Kennzahlen hat bereits den Schweizer Börsenbetreiber SIX auf den Plan gerufen. SIX hat eine Richtlinie zur Verwendung solcher Zahlen erarbeitet, zu der die notierten Unternehmen bis Ende Juli Stellung nehmen konnten.

Unter anderem verlangt die Richtlinie klare und verständliche Definitionen der alternativen Kennzahlen. Zudem muss ein Bezug zu vergleichbaren Kenngrößen gemäß Rechnungslegungsstandard herstellt werden. Die alternativen Kennzahlen dürfen außerdem nicht stärker hervorgehoben werden als diese.

SIX geht damit weniger weit als die europäische Wertpapieraufsicht ESMA oder die US-Börsenaufsicht SEC. Diese fordern heute bereits eine Begründung für die Anwendung alternativer Kennzahlen. Neue Vorschriften hin oder her: Ein Verbot von solchen Kennzahlen sei nicht wahrscheinlich und wohl auch nicht sinnvoll, schreibt die ZKB. Finanzmarktakteuren bleibe nichts anderes übrig, als sich mit dem Problem vertraut zu machen.

(APA/ag.)