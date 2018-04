Alternative Chat-App aus Vorarlberg

Mit fairchat kommt der erste in Österreich entwickelte Open Source Messenger Dienst auf den Markt. Entwickelt wurde die App in Dornbirn.

Die Chat-App verfügt über eine umfangreiche Funktionspalette: Video-Konferenzen mit mehreren Teilnehmern, das Teilen des Bildschirms (screen sharing) und sicher-verschlüsseltes Chatten sind ebenso möglich, wie eine automatische Übersetzungsfunktion in verschiedene Sprachen. Entwickelt wurde fairchat von der in Dornbirn ansässigen IT-Gesellschaft fairkom.

“Wir freuen uns mit fairchat die erste Chat App aus Österreich präsentieren zu können”, sagt fairchat Produktmanager Sebastian Kuehs. “Unser Ziel war es, eine europäische Alternative zu den bestehenden Messenger Diensten zu entwickeln, um damit eine Möglichkeit zu bieten, der Daten-Sammelwut von Facebook und Co zu entkommen”, so Kuehs weiter.

Hauptzielgruppe für den Chat sind Initiativen, Organisationen oder Unternehmen, die ein schnelles und sicheres Werkzeug für die alltägliche Kommunikation benötigen. Bei Bedarf kann der Chat gebrandet und angepasst werden. So hat das österreichische Bundeskanzleramt eine eigene Version der Applikation in Verwendung. Selbstverständlich können auch Privatpersonen fairchat nutzen.

Was macht fairchat besonders fair? Roland Alton hat die Entwicklung von fairchat begleitet.

“Das Adressbuch wird beim Installieren der App nicht auf den Server kopiert, wie dies etwa bei WhatsApp, Telegram oder Signal der Fall ist. Nur so können die Anforderungen der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSVGO) eingehalten werden, die am 25. Mai 2018 in Kraft tritt.”