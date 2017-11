Alternativ-Nobelpreisträgerin muss in Aserbaidschan bleiben

Die aserbaidschanische Journalistin Khadija Ismayilova darf laut der Right-Livelihood-Stiftung (RLS) nicht aus ihrem Land ausreisen, um nächsten Freitag in Stockholm einen der diesjährigen Alternativ-Nobelpreise entgegenzunehmen. Ismayilovas Bankkonto sei gesperrt und das über sie geltende Ausreiseverbot in den vergangenen Tagen erneuert worden.

Die schwedische Stiftung wirft Aserbaidschan vor, die 41-jährige Journalistin gezielt am Empfang des Preises zu hindern. Ismayilova hat sich in ihren Recherchen wiederholt mit der politischen Korruption in Aserbaidschan auseinandergesetzt. Insbesondere deckte sie Fälle auf, in die Familienmitglieder von Präsident Ilham Aliyevs sowie Regierungsmitglieder involviert waren.