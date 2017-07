Altenstädtner Wehr kennenlernen

Feldkirch. (etu) Erstmals seit der Gründung der Feuerwehr Altenstadt luden die Einsatzkräfte zum Tag der offenen Tür. „Uns ist es wichtig, dass die Altenstädtner Bevölkerung einen Blick in das Feuerwehrhaus werfen kann, Fragen zum Feuerwehrwesen stellen, unsere Ausrüstungen begutachten und unsere Fuhrwerke inspizieren kann“, erklärt Kommandant Markus Berchtold.

58 aktive Mitglieder zählt die Ortsfeuerwehr, davon sechs Nachwuchsfloriani. „Wir sind immer auf der Suche nach jungen, motivierten Mitgliedern“, fügt Nachwuchsleiter Kurt Mayer hinzu. Beim Tag der offenen Tür wurde am Nachmittag auch für Action gesorgt: Eine Schauübung stellte einen Verkehrsunfall nach, bei dem der verletzte Fahrer und sein Beifahrer gerettet werden mussten.

Weitere Annahme war, dass beim Unfall ein Container in Brand gesteckt worden ist. Dieser musste von den Altenstädtner Feuerwehrleuten gelöscht und aus der Gefahrenzone geschaffen werden. Die Besucher applaudierten nach erfolgreicher Durchführung.