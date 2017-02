Altenrhein: Saudischer Jet verhindert Bruchlandung in letzter Sekunde

Eine Bombardier Global 5000 (Symbolfoto) geriet beim Anflug auf den Flughafen Altenrhein in Schwierigkeiten.

Wie erst jetzt bekannt wurde, schlitterte ein saudischer Privat-Jet mit fünf Personen an Bord im Jänner nur knapp an einer Katastrophe am Flughafen Altenrhein vorbei. Die schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle hat sich des Vorfalls angenommen.