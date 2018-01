Altenburger als fünfter ÖSV-Mann bei Skiflug-WM dabei

Der Österreichische Skiverband hat Florian Altenburger als fünften Mann für die Skiflug-Weltmeisterschaften in Oberstdorf nominiert. Wie der ÖSV am Montag bekannt gab, folgte das Präsidium dem Vorschlag der sportlichen Leitung. Clemens Aigner, Michael Hayböck, Manuel Poppinger und Stefan Kraft standen als Teilnehmer bereits fest. Die Skiflug-WM startet Donnerstag mit der Qualifikation.

Gregor Schlierenzauer stand nicht mehr zur Diskussion. Dies hatte Cheftrainer Heinz Kuttin am Kulm verraten. Ein Kandidat war indes noch Manuel Fettner. Altenburger hatte sich via den Kontinentalcup für Bad Mitterndorf qualifiziert, der 24-Jährige verpasste als 47. der Qualifikation aber den Sprung in den Hauptbewerb. Fettner hatte die Teilnahme am Kulm ausgelassen.