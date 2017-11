Alte Tradition belebt den Martinimarkt

Rekordbesuch „vo do Lüt im alto Häß“ beim 42. Dornbirner Herbstmarkt.

Dornbirn. Zahlreich kamen die Damen in Schwarz, wie anno dazumal mit Fuchspelz und Spitzenhütchen, zum Martimarkt. Auch die Herren standen nicht nach und erschienen ebenso zahlreich in Frack und Zylinder. Einen Vorgeschmack von Nostalgie bekamen die Fahrgäste bereits am frühen Morgen im Stadtbus, der „d’Lüt im alto Häß“ am Freitag gratis zum größten Herbstmarkt in die Dornbirner Innenstadt führte. Der Treffpunkt zum Frühstück ist allemal beim Feuersteinhaus, wo mit Riebel und Kaffee der Tag beginnt. Das Gläschen Prosecco hinterher gibt den Schwung zur Musik und für manche sogar zu einem Tänzchen mitten auf dem Marktplatz. Seit je her ist für Heinz Lanz der Besuch im noblen Gewand zu Martini ein Pflichttermin. Mit Gattin und Tochter stand der ehemalige Fotograf auch für einen Schnappschuss bereit, bevor der Weg zu Foto Murer zum obligatorischen Erinnerungsfoto führte. In der Menge sah man altbekannte Gesichter wie Tone Stauss, der unlängst seinen 81. Geburtstag feierte, Fritz Schenk aus der Nachbarschaft und Herbert Hug, der so manchen an die HTL-Schulzeit erinnerte. Vize-Bgm. Martin Ruepp und StR Guntram Mäser in Begleitung ihrer „besseren Hälfte“, inside-Obmann Rudi Präg und Herbert Kaufmann vom Stadtmarketing waren ebenso in Nostalgie gekleidet. Alt-Landeshauptmann Martin Purtscher kam zu seinem Namensfest mit Gattin Gretl nach Dornbirn. Außerdem war eine Damen-Gruppe im „alto Häß“, die sich die „4a Martinigänse“ nennt, ein Hingucker im Marktgeschehen.

Eröffnung durch Bgm. Andrea Kaufmann

„Die Tradition stirbt nicht aus“, verkündete die Stadtchefin bei der Eröffnung erfreut, die sich aber schon vor dem offiziellen Auftakt im schicken schwarzen Hütchen mit Stadträtin Marie-Louise Hinterauer und einigen „Rȏthüslar-Froua“ ond‘r d’Lüt mischte. „Der Martinimarkt ist eröffnet!“, dröhnt es dann zum 42. Mal von der Stiege des Roten Hauses, was für Ganter Eduard jedoch erst der vierte Auftritt auf der Traditionsstiege war. „Er ischt nid so gout druf“, erklärt Frau Bürgermeister, die dem Ganter bei der Übergabe noch gut zuredet und dessen rote Krawatte etwas zurechtrückt. Nun sei Eduard bis zu seinem nächsten Auftritt wieder ein Jahr Ruhe gegönnt. Zum nostalgischen Bild gehört ebenso das Trachtenpärchen aus Dornbirn, alias Nadine und Tobias. Und was wäre der Martinimarkt, der wiederum von Gerold Perle im Zylinder moderiert wurde, ohne die Gäste aus der Schweiz mit Nachtwächter Felix, der jedesmal Grüße aus Berneck überbringt, und die „GiigeGugge aus Züri“, die im froschgrünen Gewand alljährlich ein lautstarkes Zeichen gibt.

Teilen wie St. Martin