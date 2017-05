Alte Kleider neu in Szene gesetzt

Dornbirn. „Upcycle your Lifestyle“ heißt es Anfang Juli beim großen Projekttag in der HTL Dornbirn. Die 3 a MP Klasse des Ausbildungszweigs „Mode und Produktionstechnik“ hat im Rahmen des Projektmanagementunterrichts ein spannendes und fächerübergreifendes Projekt ins Leben gerufen. Im Mittelpunkt: „Die Umwelt und eine soziale Aktion, was in diesem Schuljahr an der HTL ein großes Thema ist“, so Klassenvorstand Sabine Stimpel.

Geplant sind ein Modeflohmarkt und eine spektakuläre Modenschau bei der „Upcycle-Modelle“ präsentiert werden. Die Idee zum Projekt kam von den Schülern selbst und „inzwischen ist bereits die ganze Schule im Flohmarkt- und Recycling-Fieber“, freuen sich die Projektleiterinnen Merve Gök und Tara Libiseller. Ganze 19 Kisten an „alten Klamotten“ sind bereits zusammengekommen. Es sollen aber noch viel mehr werden. „Am Anfang hatten wir etwas Panik, dass wir am Ende womöglich nicht genug Sachen haben und jetzt macht die ganze Schule mit“, zeigt sich Tara begeistert. Auch das ist ein Aspekt des Projekts – das Miteinander verstärken und die richtigen Rahmenbedingungen für einen erfolgreichen Projekttag schaffen.

Echtes Teamwork

Vier Gruppen sind beim Projekt im Einsatz, die verschiedene Aufgaben vom Marketing, der Altkleidersammlung und Verwertung, der Organisation vom Flohmarkt bis zum Bühnenaufbau, Dekoration, Catering und Rahmenprogramm innehaben. Die Altkleidersammlung läuft wie erwähnt bestens und in Sachen Marketing präsentieren die Jugendlichen ebenfalls bereits mit Stolz ihr „Glanzstück“: Ein eigener Flyer für den Event, designt natürlich von einem Schulkollegen (Jonas Egger), der die gute Sache gerne unterstützt. „Wir möchten nicht nur das Bewusstsein für alte Kleider schärfen, sondern gleichzeitig eine soziale Einrichtung unterstützen“, so Merve. Der gesamte Erlös vom Projekttag wird dem Verein „Tischlein deck dich“ gespendet. Bis dahin heißt es für die Schüler der 3 a MP aber noch fleißig sammeln, abändern und „aufpimpen“, organisieren und die Werbetrommel rühren.

Wer alte Kleidung spenden möchte, kann diese täglich zu den Schulzeiten (7.30 bis 17.00 Uhr) in den Boxen in der Aula abgeben. Auch nicht verkaufte Kleidung wird wieder recycelt! „Unser Motto lautet, dass man auch aus kaputten Kleidungsstücken noch tolle Dinge, wie z.B. eine Tasche herstellen kann. Bei uns wird nichts weggeworfen!“, so die 3 a MP unisono.

Veranstaltungstipp:

Modeflohmarkt – Motto: “Upcycle your Lifestyle”

Wann: 4. Juli 2017 von 9.00 bis 14.00 Uhr

Wo: HTL Dornbirn

Erlös wird “Tischlein deck dich” gespendet