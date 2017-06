Alte Bücher ermöglichen Ausbildung

Dornbirn. „Was für ein Tag!“, freut sich Natalie Moosmann, Obfrau von Wissen macht Stark immer noch, wenn sie an den diesjährigen Bücher- und Spieleflohmarkt denkt. Bereits in den frühen Morgenstunden traf eine ganze Horde an freiwilligen Helfern ein und nur kurze Zeit später noch viel mehr Besucher. Die Marktbesucher nutzten die Gelegenheit sich mit „neuem“ Lesestoff und Spielen für den Sommer einzudecken. Auch das Kuchenbuffet wurde regelrecht gestürmt – viele ließen sich die leckeren Süßspeisen einpacken und nahmen sie mit nach Hause.

Infos aus erster Hand

Endgültig nicht zu überhören war die Aktion, als die Trommelgruppe MBalinbé die Zuhörer mit ihren Rhythmen von Dornbirn direkt nach Senegal brachte. Nicht zu übersehen hingegen waren die vierzehn Helferlein, die mit grünen „Wissen macht stark“ T-Shirts am ganzen Marktplatz unterwegs waren, um Lose für die Tombola zu verkaufen. Interessierte informierten sich währenddessen am Stand von Natalie Moosmann über das Bildungsprojekt. „So manch einer nützte diese Gelegenheit sich mit mir über die Entstehung des Projektes zu unterhalten, über unsere Beweggründe, über die Bildung in Senegal und schloss dann gleich vor Ort eine Patenschaft ab.“

Vier Berufsausbildungen

Insgesamt waren 36 Leute im Einsatz und erzielten gemeinsam einen Erlös von 2.886 Euro – Geld, das integral in die Bildung junger Menschen in Senegal fließt. „Mit dem Geld können wir für vier Schüler ein ganzes Jahr Berufsausbildung bezahlen und ich freue mich, als ob‘s meine eigene Ausbildung wäre. Möglich ist so eine Aktion nur durch das Engagement ganz vieler Menschen, bei denen ich mich von ganzem Herzen bedanken möchte“, betont die Vereinsobfrau. Mit dem Erlös zahlt Wissen macht Stark vor Ort die Berufsausbildung für das kommende Ausbildungsjahr für Mbaye Kandji (Krankenpfleger), Malick Ndao (Zöllner), Rokhaya Fall (Finanzwesen) sowie für Amy Seck (Architektur) ein.

Alle Infos zur Arbeit von Wissen macht Stark und den Möglichkeiten diese zu unterstützen gibt es unter www.wissen-macht-stark.com