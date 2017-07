“Alte” Austria Lustenau trainierte in Brederis

Vor neunzehn Jahren hat Lassaad Chabbi als Trainer beim SK Brederis mit dem Aufstieg in die Vorarlbergliga den größten sportlichen Erfolg in der Vereinsgeschichte des Oberländer Klub geschafft. Wenige Stunden vor dem Wiedersehen im Lustenau hat die Chabbi-Truppe in Brederis eine lockere Trainingseinheit noch absolviert. Brederis-Obmann Arno Huber und die Funktionäre erhielten von Lassaad Chabbi als Anerkennung ein kleines Geschenk. Mit Pius Grabher, Julian Wießmeier, Ilkay Durmus, Peter Haring und Seifedin Chabbi stehen fünf ehemalige Austrianer im Aufgebot der Innviertler für das Schlagerspiel am Freitag, 28. Juli, 20.30 Uhr im Reichshofstadion. Im Trainerstab der Rieder sind mit Dieter Alge (Cotrainer) und Tamas Tiefenbach (Konditionstrainer) sowie den Ex-Altach Spielern Gabriel Lüchinger und Christian Schilling weitere Kicker mit Vorarlberg Vergangenheit mit an Bord.

SK Brederis Spielsaison 1998 / 99

Chabbi Lassaad geb. 23.08.1961

Trainertätigkeit bei der 1. Kampfmannschaft beim SK Brederis

Herr Chabbi Lassaad übernimmt für die Spielsaison 1998 / 99 die gesamte 1. Kampfmannschaft

des SK Brederis als Haupttrainer. Herr Chabbi Lassaad besitzt die Trainerlizenz des Österreichischen

Fußballverbandes der Gruppe A.

SK Brederis Wildburger Eduard Obmann

SK Brederis Arno Huber Vizeobmann

SK Brederis Sonderegger Walter sportlicher Leiter

SK Brederis Mario Wölbitsch Nachwuchsleiter

SK Brederis Thomas Strele Beirat

SK Brederis Christian Maissen Trainer Fußballkindergarten

DAS SAGEN NAGEL, ERNEMANN, LIPA, KOBLEDER VOR DEM DUELL NEUE GEGEN ALTE AUSTRIA